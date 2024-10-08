تعليم المنوفية تنعى طالبين بالمرحلة الثانوية لوفاتهم أسفل عجلات قطار

نعت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الطالبين محمد غنيمي فرج وزياد سامر مناع، المتوفيين في حادث قطار بالقرب من مزلقان عرب الرمل بقويسنا صباح اليوم.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ينعي طالبي ثانوية توفيا في حادث قطار



وتقدم محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وجميع القيادات والعاملين بالديوان العام بخالص العزاء لأسر الطالبين محمد غنيمي وزياد سامر مناع بمدرسة عرب الرمل الثانوية المشتركة، واللذان توفيا في حادث أليم صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغدمهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

مصرع طالبين أسفل عجلات القطار



وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بورود بلاغ مصرع طالبين، في أثناء مرورهما من مكان غير مخصص للعبور، بالقرب من مزلقان عرب الرمل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.



بالانتقال والفحص تبين مصرع طالبين هما: محمد غنيمي فرج وزياد سامر مناع، وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة مستشفى قويسنا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين إصدار قرار بالدفن.