إبراهيم عيسى: داعش أشرف من حزب الله وحماس

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن داعش أشرف من حزب الله وحماس"، لأنها أكثر وضوحًا من سياسات حزب الله وحماس، مشددًا على أن داعش تريد غزو العالم وأجدع من حماس وحزب الله، متابعًا: "داعش أشرف من حماس وحزب الله لأنها تقول أن عملياتها من أجل مشروعها الخاص بها".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصور أن المواجهة تأتي من خلال التنظيمات المسلحة هو ما يخدم العدو الإسرائيلية، مؤكدًا أن مؤيد

وأضاف أن حزب الله يؤكد أنه دعمه وتمويله وسياسته وأمواله ودعمه من إيران هو تأكيد أنهم "عملاء"، حماس التي تشكر إيران على تمويلها ودعمها ليس من المنطقي أن يؤيدها أحد، منوهًا بأن الاحتلال يدمر لبنان الآن وحزب الله لم يحم الشعب اللبناني أو الشيعة اللبنانية من أي رصاصة.

إيران تدهس على حقوق الإنسان وتدهس الشيعة المعارضين لسياستها

وشدد على أن الشعب الفلسطيني الآن يعيش على 20% من مساحة قطاع غزة ويعيشون في معاناة، متابعًا: "إيران تدهس على حقوق الإنسان وتدهس الشيعة المعارضين لسياستها وبها تذوير الانتخابات وبها كل انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان ضد المرأة والحريات والسياسة ولم تترك منها واحدة".