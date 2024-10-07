إبراهيم عيسى: دعم حماس والحوثيين وحزب الله خدمة لإسرائيل وخيانة للأوطان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دعم حماس يعني دعم لإسرائيل، وعند دعم حزب الله وحماس والحوثيين والحشد الشعبي وكل هذه التنظيمات تحت مزاعم مواجهة الاحتلال، هو دعم لتنظيمات داخل الدولة لها سياساتها وأهدافها التي تختلف مع سياسة الدولة وتناقض الدولة التي توجد بها.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مع وجود فصيل داخل الدولة ليمثل دولة منفصلة عن الدولة الوطنية وهو ما يسمى بالتفتيت والتفكيك، مؤكدًا أن التأييد لوجود التنظيم لأنه يزعم بمقاومة إسرائيل، متابعًا: "يبقى أن كده موافقة أن يكون التنظيم ده مسلح وله جيشه العسكري وأسلحته.. يبقى انت كده مع جيش داخل دولة منفصل عن جيش الدولة".

ونوه بأن من يدعم حماس هو يدعم تنظيم ضد عقيدة وسياسة وتفكير الدولة وتفرض أفكار على الدولة الوطنية، موضحًا أن التنظيمات المسلحة هو تنظيم ضد الإجماع الوطني وضد الدولة، مشددًا على أن حزب الله وحماس يدمروا دولهم.

وتابع: "من يدعم حماس وحزب الله يوافق على تفتيت الوطن العربي، هذه التنظيمات هي التي تمزق وتقسم الدول العربية"، مؤكدا أن التصور بأن هذه التنظيمات تتوافق مع عقيدة البعض فأنك تخدم إسرائيل وتشك وتفتت الدولة.