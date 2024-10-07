أبرزها المغنيسيوم وأوميجا 3.. عناصر غذائية لتقليل القلق والتوتر

ذكّرت دكتورة الأعصاب إيكاترينا ديميانوفسكايا، عندما يصبح القلق والتوتر مزمنين، لا يمكن تجنب المشاكل الصحية - فهي تؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والأعضاء الهضمية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن التغذية المنظمة بشكل صحيح توفر دعمًا فعالاً للصحة العقلية وتقلل بشكل فعال من مخاطر تلك الاضطرابات التي يمكن أن تنشأ تحت تأثير التوتر العصبي المستمر.

وفي محادثة مع إزفستيا، أوضحت ديميانوفسكايا أنه لتقليل القلق والتوتر، يجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية.

التربتوفان

يعمل هذا الحمض الأميني على تقوية مقاومة الإجهاد لدى الخلايا العصبية في الدماغ، وهو أيضًا مقدمة للسيروتونين والميلاتونين، مما يضمن مزاجًا جيدًا ونومًا سليمًا، ويوجد في الجبن الصلب والجبن والحليب واللبن ودقيق الشوفان والكاكاو وخبز الحبوب الكاملة.

المغنيسيوم

يساعد على تحمل التوتر العصبي بشكل أفضل، وعلى تعافي الدماغ من الصدمة العاطفية، ويوجد في في السبانخ والقرنبيط والملفوف والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات والموز والشوكولاتة الداكنة.

أوميجا 3

أنها تمنع الإنتاج النشط لهرمون التوتر الكورتيزول، وبالتالي تقلل مستويات القلق، ويوجد في الأسماك الدهنية وزيت بذور الكتان والجوز.

فيتامين ب9 (حمض الفوليك)

يساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين "هرمون السعادة" بشكل أكثر نشاطًا، وبالتالي استقرار الحالة النفسية والعاطفية، ويوجد في البيض والبقوليات ومخلفاتها والخضروات الورقية، وبشكل عام فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب مفيد لصحة الجهاز العصبي والنفسية.