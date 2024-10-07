نميرة نجم تدير ندوة حول التنقل والتغيير المناخي في نيويورك

أدارت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبير القانون الدولي ومديرة مرصد الهجرة الأفريقية، جلسة ندوة حول التنقل المناخي في أجندة العمل المناخي الذي نظمها المركز العالمى للحركة المناخية التابع للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة ٧٩ للأمم المتحدة.

وركزت جلسة الندوة التي ضمت خبراء وصناع سياسات لمناقشة الأولويات للمضي قدمًا على احتياجات البحث المستقبلية لمعالجة أوجه عدم اليقين، وتعزيز المعرفة، ودعم تطوير السياسات والتعلم في مجال التنقل المناخي.

وتحدث في الندوة د. أديل توماس، المديرة الأولى للتكيف مع المناخ، من مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، ونائب رئيس مجموعة العمل الثانية في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، و د. كيرا فينك، رئيسة مركز المناخ والسياسة الخارجية، المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، وجيسيكا براون، المديرة الأولى للتكيف والمرونة، مؤسسة كلايميت ووركس، د. كارين جاكوبسن، أستاذة هنري جيه لير في الهجرة العالمية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس الولايات المتحدة .