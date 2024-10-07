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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

الكيلو ب92 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

إرتفاع أسعار الدواجن
إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء

شهدت محلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر، ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء وكافة أنواع الطيور، واستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

 وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 86 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 390 جنيهًا للبتلو، بينما بلغ سعر كيلو لحوم الماعز 420 جنيهًا ، وذلك بعد استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق.

ارتفاع أسعار الطيور وكيلو البط بـ 135 جنيهًا في الفيوم 

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 92 جنيهًا للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 115 جنيهًا، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 135 جنيهًا، وسجل كيلو الرومي 125 جنيهًا وكيلو البط البلدي الفلاحي بمبلغ 135 والبلدي المجنس بـ 125 جنيهًا جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيهًا والبط البيور والفرنساوي 87 جنيهًا والمسكوفي بـ 115 جنيهًا، بينما وصل سعر البانيه إلى 205 جنيهات، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 110 جنيهات ودون العظم بمبلغ 120 جنيهًا وأوراك بمبلغ 90 جنيهًا، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيهًا والهياكل 47 جنيهًا والأجنحة 63 جنيهًا ، وكيلو الكبدة الصافي 135 جنيهًا، وكيلو الأرانب البلدي بـ 110 جنيهات، بينما سجل سعر كرتونة البيض 185 جنيهًا.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يومًا، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع انخفاضًا وارتفاعًا، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل وعدد مزارع تربية الدواجن في بعض المناطق دون غيرها، كما شهدت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد ارتفاعًا ملحوظًا بعد وصول سعر الكتكوت إلى 52 جنيهًا.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة. 

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