أسعار الدواجن اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024

استقرت أسعار الدواجن و البيض اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، حيث استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 77 إلى 78 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 83 و87 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الدواجن اليوم

- سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح ما بين مبلغ 77 إلى 78 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 83 و87 جنيهًا.

- سعر كيلو الدواجن الساسو في بورصة الدواجن يتراوح ما بين 92 إلى 93 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين قيمة 95 و98 جنيهًا.

- سعر كيلو أمهات الدواجن في المزرعة بلغ نحو 76 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 81 و83 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر كيلو البانيه وصل إلى 205 جنيهات.

- سجل سعر الشيش 195 جنيهًا.

- بلغ سعر الوراك 95 جنيهًا.

- وصل سعر الدبابيس إلى 125 جنيهًا.

- سجلت الكبد والقوانص 105 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تراوحت ما بين 170 لـ 180 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم تراوحت ما بين 168 لـ 175 جنيهًا.