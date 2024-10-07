الرقابة توافق على زيادة رأسمال اسباير كابيتال للاكتتاب

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة 182.8 مليون جنيه لعدد 914 مليون سهم.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، أنه تم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

وأشار الإفصاح إلى أن نهاية الحق في الاكتتاب لمشتري السهم حتى جلسة 15 أكتوبر الجاري.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية،وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210.96 مليون جنيه إلى 393.76 مليون جنيه بزيادة 182.8 مليون جنيه.