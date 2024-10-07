عاجل
أبو عبيدة: عملية طوفان الأقصى الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث
الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

الرقابة توافق على زيادة رأسمال اسباير كابيتال للاكتتاب

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة 182.8 مليون جنيه لعدد 914 مليون سهم.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، أنه تم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

وأشار الإفصاح إلى أن نهاية الحق في الاكتتاب لمشتري السهم حتى جلسة 15 أكتوبر الجاري. 

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية،وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210.96 مليون جنيه إلى 393.76 مليون جنيه بزيادة 182.8 مليون جنيه.

مواد متعلقة

الأزهر: صمت المجتمع الدولي مشاركة للمحتل وتشجيع له على مواصلة قتل الأبرياء

ذكرى طوفان الأقصى.. هل التبرع لأهل غزة واجب وأولى من غيرهم؟

جورج وسوف وكاظم الساهر.. أسعار تذاكر الحفل الاستثنائي وطريقة الحجز

وزير الطيران يتابع حركة التشغيل والمواقع التوسعية بمطار العلمين

الجريدة الورقية