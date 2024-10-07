جيش الاحتلال يعلن شن هجمات واسعة النطاق في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال شن هجمات واسعة النطاق في جنوب لبنان، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية، اليوم الإثنين عن الجيش قوله - في بيان له - "إن الجندي إيتاي أزولاي (25 عاما) قتل وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أن الجنديين أصيبا بقذيفة هاون، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

الجيش الإسرائيلي: إصابة سيدتين نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب بوسط إسرائيل بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الإثنين عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية قولها "إن الهجمات الصاروخية أسفرت عن إصابة سيدتين بجروح طفيفة وأكدت أنهما بحالة جيدة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من خان يونس جنوبي قطاع غزة في هذا الهجوم.. وأدى إطلاق الصواريخ إلى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والبلدات المحيطة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر أمس من أنه من المرجح أن تطلق حماس صواريخ على وسط إسرائيل في الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر.