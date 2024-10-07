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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق 14 صاروخًا من غزة منذ صباح اليوم

صواريخ
صواريخ

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم إطلاق 14 صاروخًا من قطاع غزة منذ صباح اليوم 5 منها استهدفت تل أبيب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

 قصف تل أبيب

كشفت فصائل فلسطينية، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية من نوع إم-90، ردًا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب، وذلك إثر إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب الكبرى، خلال الدقائق الأخيرة.

وأعلنت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، عن دوي انفجار كبير في تل أبيب، وسقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

تبنت حركة حماس، عملية استهداف قلب تل أبيب، ظهر اليوم الإثنين، برشقة صاروخية من خان يونس، وفشل القبة الحديدية في التصدي بالتزامن مع ذكرى طوفان الأقصى.

وأفادت يسرائيل هيوم، بأن الذراع العسكري لحماس تبنى مسؤوليته إطلاق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب.

في ظل استنفار واسع للجيش الإسرائيلي بكافة منظوماته الأمنية والعسكرية.
 

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