محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للوقوف على استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز.

محافظ مطروح يتابع عبر شاشة المركز الأعمال والمشروعات الجارية

وتابع محافظ مطروح عبر الرصد المرئي على شاشة المركز وإمكانيات الشبكة الوطنية تنفيذ عدد من الأعمال والمشروعات الجارية بعدد من مدن المحافظة ومنها الاطمئنان على حالة الطقس بمدن المحافظة استعداد لموسم الأمطار ، وسير العمل بعدد من المشروعات الاقتصادية وهى مجمع المخابز التابع للمحافظة بالكيلو 7 ،ومصنع الوجبة المدرسية بالكيلو 10 ومصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالكيلو 16 ،مع متابعة خطوط الإنتاج وحركة التشغيل وحجم العمالة وانتظامها،موجها بمتابعة استحداث وصيانة جميع الاسطوانات القديمة والتأكد من سلامتها.

وشاهد محافظ مطروح حركة العمل بالمجمع الاستهلاكي أمام البنك الاهلي وسط مدينة مرسي مطروح ،وتوفير مزيد من السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفا أنه تم عمل خصم أمس الأحد بنسبة 10 % على السلع بالمنفذ بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، موجهاً بأهمية التوسع في فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة مع دراسة فتح منفذ بالسلوم لتوفير مزيد من السلع للمواطنين ،وتجديد المنفذ بمدينة العلمين.

كما شهد محافظ مطروح بشكل مباشر عبر الرصد الميداني وإمكانيات الشبكة الوطنية أعمال التطوير والتنسيق الحضارى لمنطقة السوق وسط مدينة سيوة بالمرحلة الثانية والتى ينفذها جهاز التنسيق الحضارى وإشراف الشعبة الهندسية وأوضح الأستاذ محمد بكر رئيس مدينة سيوة أن أعمال تطوير المرحلة الثانية تتضمن عمل ممشى لقلعة شالى القديمة وميدان السوق وتم تنفيذ الأعمال بنسبة 40 %وجارى استكمال باقي الأعمال.

واستعرض مدير المركز لمنظومة متابعة ورصد الشكاوى وتحليلها في المجالات المختلفة والحلول التى تم رصدها من خلال تعامل الجهات المعنية معها ومعدل الاستجابة لها من خلال الجهات المختصة للمتابعة مع مركز السيطرة.

ووجه محافظ مطروح بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال مشيداً بما يضيفه مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من إمكانيات في تسهيل لمتابعة الأعمال وجهود التنمية التي تبذلها الدولة وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.