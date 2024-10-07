انطلاق تشغيل قطار التنمية من جديد في ربوع سيناء الحبيبة.. صور

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهالي سيناء الحبيبة الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء، وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية، بطول 100 كم، الذي تم الانتهاء من تجديده وإعادة تأهيله واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا، بطول إجمالي حوالي 500 كم، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/ طابا، الذي سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

جاء ذلك في مفاجأة سارة لأهالي سيناء الحبيبة، وتزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد، وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات بالحكومة المصرية.

واستقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذبة والشعبية، ومشايخ القبائل، قطار التنمية من محطة الشيخ زايد حتى محطة بئر العبد، مرورًا بمحطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونجيلة، حيث تفقد الوزير تلك المحطات.

والتقى الوزير بأهالي وطلبة المدارس بسيناء الحبيبة، الذين استقبلوا القطار في المحطات كافة بالأعلام وهتافات تحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نقل، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لأهالي سيناء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن انطلاق قطار التنمية من جديد في سيناء هو هدية الرئيس لأهالي سيناء الحبيبة، وأن هناك توجيهات من الرئيس بتحقيق مطالب أهالي سيناء كافة وتنفيذ المشروعات كافة التي تخدم المواطن بها، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء، خصوصًا أن قطار التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة، وقدم أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء، وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة، مؤكدين أن اليوم يوم تاريخي لأهالي سيناء، وأن ما يتحقق على ارض الواقع من إنجازات يدعو للفخر، وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء التي تتحقق على أرض الواقع في أرض الفيروز.

كما شهد الوزير عبور أحد قطارات البضائع عبر الخط باتجاه ميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى أنحاء الجمهورية كافة عبر خطوط شبكة السكك الحديدية، حيث سبق وتم عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلومتر 8 (محطة لتبادل البضائع).

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، بمحطة بئر العبد إن هذا اليوم يوم مهم جدًا لأهالي سيناء الحبيبة والشعب المصري العظيم، حيث يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري، وهي الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن تشغيل هذا الخط سيسهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى المحافظات كافة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء وانخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى، وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.

كما تقرر بدءًا من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة ١٨ أكتوبر أن يكون تشغيل القطارات مجانًا للركاب هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.