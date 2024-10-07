أهالي الإسماعيلية يستقبلون تشغيل قطار "الفردان - بئر العبد" بالورد وأعلام مصر.. شاهد

استقبل أهالي الإسماعيلية، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية “الفردان – بئر العبد” بأعلام مصر والورد والمزمار.

وفي سياق متصل استقبل وزير النقل أطفال المدارس احتفالًا بافتتاح خط القطار بعد توقف دام لسنوات.

وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن تشغيل قطار الركاب بخط سكة حديد “الفردان – بئر العبد” مجانًا لمدة أسبوع، وذلك احتفالًا بانتصارات أكتوبر.

وانطلق صباح اليوم الإثنين 7 أكتوبر، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية على خط «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، وذلك ضمن تنفيذ ممر «العريش – طابا» اللوجيستي المتكامل، الذى يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش – طابا»، كما أنه امتداد لخط «الفردان - بئر العبد – العريش»، مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وفي سياق متصل استقل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أول قطار يعبر قناة السويس من محطة الشيخ زايد بالإسماعيلية متجهًا إلى محافظة شمال سيناء، بعد توقف دام سنوات طويلة.

كما كشفت وزارة النقل، في بيان لها، أن القطار سوف يعبر من محطة وكوبري الفردان على قناة السويس وقناة السويس الجديدة، ليتجه إلى مركز بئر العبد في شمال سيناء، مرورًا بمحطة جلبانة في مركز القنطرة شرق.

جدير بالذكر أن القطار يعد أول تجربة عبور بعد الانتهاء من تطوير خط قطار الإسماعيلية العريش خلال الفترة الماضية، ضمن محاور التنمية التي تشهدها سيناء.