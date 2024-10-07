الأمن يضبط 8096 قضية سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.

نت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات عدة أسفرت عن ضبط (8096) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

في سياق مغاير، شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة اعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بالمحافظة.

حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول بنها يفيد بتلقيه بلاغًا من إحدى السيدات تدعى “هـ. أ” وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من أحد المجهولين والشروع في قتلها.

وذكرت المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الأشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، وانتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها، على طريقة سيدة السويس، وقيدها وقام بضربها وإصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة إغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.