ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (3026) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (57) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (347) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

في سياق آخر، تواصل النيابة العامة في عين شمس تحقيقاتها مع المتهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.