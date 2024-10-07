ضبط 1491 قضية مخالفات داخل محطات المترو والقطارات

كثفت وزارة الداخلية الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط المخالفات والظواهر السلبية كافة التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1491) قضية متنوعة.

من جهة أخرى، كشفت التحريات الأولية لفريق المعمل الجنائي، الذي قام بمعاينة آثار حريق مطعم شهير بالشيخ زايد؛ أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي، ثم امتدت النيران لمحل كوافير مجاور للمطعم ووقوع مصابين بحالة اختناق.

وأكد مصدر أمني أن الخسائر المادية التي وقعت بالمطعم كبيرة، تشمل تلفيات ضخمة وتفحم أجزاء كبيرة منه، وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

وأوضح المصدر أن الخسائر أيضًا شملت احتراق أثاث محل كوافير شهير مجاور للمطعم، بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق ماس كهربائي، نشب في مطعم شهير ومحل كوافير.

وتلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها قبل أن تتسع رقعة الضرر.

وحُرر محضر بالواقعة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وظروفه.