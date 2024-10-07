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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

صور.. انطلاق أول قطار لسيناء بعد توقف سنوات طويلة

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية على خط «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر وذلك ضمن تنفيذ ممر «العريش – طابا» اللوجيستي المتكامل والذى يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش – طابا»، كما أنه امتداد لخط «الفردان - بئر العبد – العريش» مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء. 

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كامل الوزير يبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجري سبل التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل

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كامل الوزير يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)

في سياق متصل استقل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أول قطار يعبر قناة السويس من محطة الشيخ زايد بالإسماعيلية متجها إلى محافظة شمال سيناء، بعد توقف دام سنوات طويلة. 

كما كشفت وزارة النقل في بيان لها، أن القطار سوف يعبر من محطة وكوبري الفردان على قناة السويس وقناة السويس الجديدة، ليتجه إلى مركز بئر العبد في شمال سيناء، مرورا بمحطة جلبانة في مركز القنطرة شرق.

 الجدير بالذكر أن القطار يعد أول تجربة عبور بعد الانتهاء من تطوير خط قطار الإسماعيلية العريش خلال الفترة الماضية، ضمن محاور التنمية التي تشهدها سيناء.


 

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