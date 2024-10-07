الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الحشد الشعبي العراقي يعلن القضاء على قيادي بارز من داعش

الحشد الشعبي العراقي
الحشد الشعبي العراقي

كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقية القضاء على قيادي بارز من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال مدينة بابل.

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وبحسب"روسيا اليوم "، قالت الهيئة في بيان إن: "قوة من قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي، تمكنت من قتل قيادي بارز في فلول "داعش" الإرهابي شمال بابل".

وأضافت أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية خاطفة وبناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت القوة من قتل قيادي في فلول "داعش" الإرهابي والذي يعمل بصفة "عسكري عام الجنوب" وذلك ضمن حدود منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل".

ويشار إلى أن قوات الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية تواصل ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في جميع المناطق العراقية والقضاء عليه

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