اعلام عبري:  إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق

كشف موقع "واينت" العبري، السبت، إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان المحتل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها عمليات إطلاق من العراق إلى سقوط قتلى في إسرائيل، مشيرا إلى أنه على سبيل المقارنة، في المرة الأولى التي أدى فيها إطلاق صاروخ من اليمن إلى مقتل مواطن إسرائيلي هاجم الجيش الإسرائيلي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن

وصرح وزير الدفاع يوآف غالانت: "في المرة الأولى التي قتلوا فيها مواطنا إسرائيليا - هاجمنا. ويمكن رؤية الحريق في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين قولهم: "سنجد التصرف المناسب الذي يجب القيام به هناك (في العراق)، سواء ردا على قيام مسيرة بضرب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في الجولان، أو بغض النظر عن ذلك.. سنجد شيئا لنفعله بالتأكيد".

وأضاف المسؤولون أنه "من الواضح أن إيران تنشط على كافة الجبهات الممكنة، وعلينا أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت".