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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تقارير مغربية تكشف سر إستبعاد يحيى عطية الله من المنتخب

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله

قرر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب إستبعاد يحيى عطية الله لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الذي يواجه أفريقيا الوسطى في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

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وجاء قرار إستبعاد عطية الله بعد أيام من خسارته مع الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وقالت صحيفة “البطولة” المغربية أن الركراكي قرر إستبعاد يحيى عطية الله بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بعد إنضمامه لبطل الدوري المصري في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ونشرت الصحيفة تصريحات سابقة للركراكي عن غياب يحيى عطية الله قائلاً: “ يحيى عطية الله يعرف أجواء المنتخب جيداً، وبالتأكيد سيعودة مرة أخرى بشرط مشاركته مع فريقه الجديد وأن يكون جاهزاً ”.

وأهدر يحيى عطية الله ركلة ترجيح في خسارة فريقه الأهلي أمام الزمالك، كما يتحمل اللاعب المغربي مسؤولية هدف التعادل للزمالك خلال الوقت الأصلي.

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