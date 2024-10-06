3 حفلات للمطرب على الحجار بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

يعيش الفنان على الحجار حالة من النشاط الفني حيث يحيي 3 حفلات أيام الأربعاء المقبل بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، ويغني في مهرجان الموسيقى العربية يوم الأربعاء 23 أكتوبر وفي ساقية الصاوي أواخر الشهر الجاري.

وروج الفنان على الحجار للحفلين بنشر مواعيدهما على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب :"حفلي بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر يوم الاربعاء 10/9 الساعة 9 علي مسرح البالون بالعجوزة ".

وأشار إلى أن حفل مهرجان الموسيقى العربية سيكون مع أوركسترا هاثور السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج .

كما يستعد الفنان على الحجار، لإحياء حفل غنائي يوم 30 أكتوبر الجاري بساقية الصاوي يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغانية التي حققت نجاحا خلال مشواره الغنائي .

وقالت الساقية ، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حفلات الفنان الكبير على الحجار تعد فرصة رائعة للاستمتاع بأمسية مليئة بالموسيقى الراقية والطرب الأصيل ، مشيرة إلى أنها تنتظر الجمهور لحفله بالساقية 30 أكتوبر الجاري حيث يقدم لجمهوره في الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل الجمهور .

100 عام من الغناء

وكان على الحجار أحيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا الليلة الثالثة من مشروع "100 عام من الغناء" الذي يشيد بالمشوار الفني للموسيقار بليغ حمدي، قدم خلالها مختارات من الألحان الخالدة للموسيقار الراحل بليغ حمدي، منها "بالنسبة لي قد ما حبينا"، "إذا كنت تخطط للسفر"، "يا قلب من ذهب"، "طير يا تخونه"، "مش حرام"، "اللي بنى"، "مصر أشرقت في طرفة عين، يا أرضنا".

وعلق الفنان الكبير علي الحجار، عن حفل بليغ حمدي بمشروع "100 سنة غنا"، موضحًا أن بليغ حمدي كان يؤلف أغاني وساعر واسمه مسجل في جمعية المؤلفين، مشددًا على أن فكرة المشروع ليست قائمة على فكرة إعادة التراث فقط لأنه لا يقتصر على الغناء، ولا يصح منع المهرجانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "وضعنا جملة "يا أرضنا" بصوت بليغ حمدي في مقدمة أغنية "لحن الأرض".. نفسي الحفلة اللي اتعملت امبارح تتعمل الأسبوع الجاي في الإسكندرية.. لكن الميزانية هي التي عطلت هذه الفكرة"، موضحًا أن فكرة مشروع "100 سنة غنا" قائمة على توزيعات جديدة للألحان القديمة.

وتابع على الحجار : "أدفع من أموالي الخاصة في إحياء هذا المشروع، وفكرة هذا المشروع قائمة على وجود مطربين ومطربات شباب في كل حفلة، وأتمني إقامة حفلات مشروع "100 سنة غنا" بمسرح الإسكندرية وكافة المحافظات".

وأوضح أن جمهوره النخبة ولا يزال هذا الجمهور موجود ويستمع بطريقة جيدة، مشددًا على أن إيهاب توفيق عرض رغبته المشاركة بالحفل القادم بمشروع "100 سنة غنا".