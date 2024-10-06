هانز فليك يوجه رسالة لـ ليفاندوفسكي ورافينها

وجه المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رسالة لثنائي البارسا روبرت ليفاندوفسكي ورافينها، بعد الفوز على ديبورتيفو ألافس بثلاثية في الدوري الإسباني.

تحدث فليك في تصريحاته عقب المباراة، حيث قال: "بالتأكيد، هذا أمر رائع أن نفوز بهذه الطريقة في الشوط الأول، والخبر الجيد الآخر هو أننا حافظنا على شباكنا نظيفة، أنا أقدر حقًا ما فعله الفريق في الشوط الأول".

وعن ليفاندوفسكي، قال: "إنه مذهل، إنه الأفضل أمام المرمى وفي منطقة الجزاء، ما يفعله رائعًا، إنه مستعد دائمًا للتسجيل، أنا سعيد لأنها ثلاث نقاط أخرى، وبالنسبة لليفاندوفسكي الجميع دعموه، وأود أن أسلط الضوء على ذلك".

بينما وجه رسالة لرافينها، فقال: "هو القائد وهذا أمر جيد بالنسبة له، لقد قام بعمل جيد، من الجيد جدًا أن يكون قائدًا لبرشلونة، إنه لاعب ديناميكي، إنه لاعب على أعلى مستوى".

كما كشف المدرب الألماني الفارق بين هذه المباراة ولقاء أوساسونا، فقال: "لقد كان الشوط الأول مختلفًا تمامًا، كنا نعلم أنه ليس علينا ارتكاب الأخطاء، لأنهم يمتلكون هجمة مرتدة رائعة، لقد لعبنا جيدًا، لقد كان شوطًا أول رائعًا".

وعن لاعبه جول كوندي، قال مدرب برشلونة: "كوندي كان بحاجة إلى الراحة".

وبالنسبة لفيران توريس، قال: "لا نعرف بعد، لكنها إصابة عضلية، غدًا سنعرف المزيد".

وأكمل: "نأمل في استعادة اللاعبين، لكن علينا أن ننتظر ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين (خلال التوقف الدولي)".