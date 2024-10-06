مرموش يعزز صدارته في جدول هدافين الدوري الألماني وكين يخرج مصابا

عزز عمر مرموش نجم فرانكفورت صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني وسط منافسته القوية مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ.



سجل مرموش هدفين في شباك بايرن ميونخ ليصل إلى الهدف الثامن له في الدوري الألماني هذا الموسم فيما لم ينجح كين في تسجيل أي هدف خلال المباراة.



وسع مرموش الفارق بينه وبين هاري كين إلى 3 أهداف الذي سجل 5، ليواصل النجم الدولي تفوقه على المهاجم الإنجليزي.

وشهدت المباراة خروج هاري كين مصابا خلال المباراة بين فرانكفورت وبايرن ميونخ في الدقيقة 72.



ورفع بايرن ميونخ بعد التعادل مع رفقاء عمر مرموش رصيده إلى 14 نقطة في صدارة جدول الدوري الألماني بالتساوي مع لايبزيج فيما يأتي خلفهم فرانكفورت بفارق نقطة.

وكان مرموش سجل من قبل في شباك بايرن ميونخ، في لقاء الدور الأول للدوري الألماني خلال الموسم الماضي، يوم 12 سبتمبر2023.