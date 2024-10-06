مرموش يخطف التعادل لفرانكفورت أمام بايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني

قاد عمر مرموش فريقه فرانكفورت لخطف التعادل أمام بايرن ميونخ لينتهي اللقاء بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب دوتش بنك بارك، في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني.



سجل مرموش لفريقه فرانكفورت هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد تأخر فريقه بهدف أمام بايرن ميونخ عبر لاعبهم الكوري مين جاي كيم.



ثم أحرز هيجو إيكيتيكي هدف فرانكفورت الثاني بعد تمريرة من عمر مرموش الذي يسددها في شباك بايرن ميونخ مسجلا هدف التقدم قبل أن يرد الفريق البافاري بهدف التعادل عبر لاعبه المدافع الفرنسي أوباميكانو.



وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي أوليسي هدف بايرن ميونخ الثالث في الدقيقة 53 بعد تمريرة من هاري كين، قبل أن يخطف مرموش هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، وينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 3-3.



رفع مرموش رصيده التهديفي إلى 8 أهداف ليعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني خلفه الإنجليزي هاري كين بـ 5 أهداف.



وواصل مرموش تفوقه على كين بفارق 3 أهداف في قائمة الهدافين، وشهدت المباراة خروج الدولي الإنجليزي مصابا خلال اللقاء في الدقيقة 72.



رفع بايرن ميونخ صدارته إلى 14 نقطة في صدارة جدول الدوري الألماني بالتساوي مع لايبزيج فيما يأتي خلفهم فرانكفورت بفارق نقطة.

