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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مرموش يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني

مرموش
مرموش

نجح الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لنادي اَينتراخت فرانكفورت، في التواجد على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم 2024/2025.

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مرموش يصنع هدف التقدم لـ فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

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مرموش يسجل هدف التعادل أمام بايرن ميونخ (فيديو)

واستطاع مرموش تسجيل هدف وصناعة اَخر في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الراهن أمام بايرن ميونخ، والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 7 أهداف.

2 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

3 جوناثان بوركاردت، ماينز، 5 أهداف.

4 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 4 أهداف.

5 أندري كراماريتش، هوفنهايم، 4 أهداف.

6 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 4 أهداف.

7 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 4 أهداف.

8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 4 أهداف.

9 ماتشينو، هولشتاين، 4 أهداف.

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