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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مرموش يصنع هدف التقدم لـ فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

مرموش
مرموش

تقدم فرانكفورت بالهدف الثاني أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دوتش بنك بارك، في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني.

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مرموش يسجل هدف التعادل أمام بايرن ميونخ

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وسجل هيجو إيكيتيكي هدف فرانكفورت الثاني بعد تمريرة من عمر مرموش الذي يسددها في شباك بايرن ميونخ مسجلا هدف التقدم.

وكان قد سجل مرموش هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد تأخر فريقه بهدف أمام بايرن ميونخ عبر لاعبهم الكوري مين جاي كيم.

رفع مرموش رصيده التهديفي إلى 7 أهداف ليعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني خلفه الإنجليزي هاري كين بـ 5 أهداف.

ويتقدم بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة، بينما يتفوق مرموش على كين بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين. 
 

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