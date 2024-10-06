عيادة الوفد تنعى المهندس حسن المحلاوى

تنعى عيادة الوفد برئاسة كاظم فاضل وفاة المهندس حسن كامل أحمد المحلاوى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جيلسيى لصناعات البلاستيك التخصصية والذى وافته المنية يوم الجمعه الماضى ..حيث كان داعمًا ومساندًا دائم لعيادة الوفد طوال السنوات الماضية وقدم مشكورا تبرعات مالية مستمرة لمساعدة الحالات الإنسانية المنشورة فى صفحة عيادة الوفد والتى كانت تحتاج جراحات وسماعات طبية أو قطع غيار زراعة القوقعة بالإضافة لمساعدة حالات الأيتام والمطلقات وحالات العجز و المرض ندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن تكون هذه الأعمال الخيرية فى ميزان حسناته باذن الله، كما تتقدم عيادة الوفد للأسرة بخالص العزاء وتخص بالعزاء زوجته السيدة ماريانا المحلاوى وبناته السيدات: ليلى المحلاوى و منى المحلاوى ونادية المحلاوى، وتتقدم عيادة الوفد بخالص العزاء للاستاذ ياسر خيرى المدير المالى والادارى لشركة جيلسى لصناعات البلاستيك التخصصية وجميع العاملين بالشركة وتدعو لجميع محبيه وأسرته بالصبر والسلوان.