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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ونوتنجهام
تشيلسي ونوتنجهام فورست

تعادل تشيلسي مع نوتنجهام فورست بهدف لمثله على ستاد ستافورد بريدج، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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تشكيل تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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تشكيل تشيلسي في مواجهة نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

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تشيلسي يواجه نوتينجهام فورست في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي


سجل كريس وود لاعب نوتنجهام فورست في الدقيقة 49 من تسديدة سكنت الشباك قبل أن يرد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة 57 عبر لاعبه نوني موديكي.
 

تشيلسي ونوتنجهام 
تشيلسي ونوتنجهام 

 

وخاض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

في حارس المرمى: سانشيز
الدفاع: جوستو، فوفانا، كولويل، كوكوريا
 في الوسط: كايسيدو، إنزو
في الهجوم: مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون
موقف تشيلسي ونوتنجهام فورست في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:
رفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع في جدول البريميرليج فيما يحتل نوتنجهام المركز التاسع برصيد 10 نقاط.
 

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