تشيلسي يواجه نوتينجهام فورست في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي

يخوض فريق تشيلسي مباراة قوية مساء اليوم الأحد، أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست، والتي ستجمع بين الفريقين، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024 – 2025.

ويدخل فريق تشيلسي مباراته أمام نوتينجهام فورست وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يخوض فريق نوتنجهام فورست مباراته أمام تشيلسي اليوم الأحد وهو في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ويبحث فريق تشيلسي عن تحقيق الفوز على نوتينجهام فورست اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على الصدارة مع الكبار في البريميرليج هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ونوتينجهام فوريست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي مع نظيره نوتينجهام فورست في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة تشيلسي ونوتنجهام حصريا على قناة beIN Sports HD 2 .

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يخوض تشيلسي مباراته أمام نوتنجهام فورست بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي اليوم بتشكيل يضم كل من:

روبرت سانشيز في حراسة المرمى.

أكسيل ديساسي و ويسلي فوفانا و ليفي كوكويل و مارك كوكوريلا في خط الدفاع.

مويسيس كايسيدو و إنزو فيرنانديز و نوني مادويك و كول بالمر و جادون سانشو في خط الوسط.

ويقود الهجوم كريستوفر نكونكو.