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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مانشستر يونايتد يواصل الترنح ويتعادل مع أستون فيلا في البريميرليج

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره أستون فيلا، في المباراة التي يشهدها ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

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وشهدت المباراة تحفظ كبير من جانت لاعبي مانشستر يونايتد، حيث كان هناك تراجع واضح وكبير من جانب اللاعبين خلال شوطي المباراة.

واستطاع لاعبي أستون فيلا امتلاك الكرة بنسبة كبيرة وصلت لـ 55%، بينما استحوذ مانشستر يونايتد على 45%، لكن لم ينجح أي فريق منهما في التسجيل.

ووصل أستون فيلا للنقطة 14 في المركز الخامس، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر بـ 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024/2025.

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إيركسن، كوبي ماينو.      

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

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