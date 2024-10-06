مصطفى محمد "الغاضب" يشارك في سقوط نانت أمام ليون

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام خسارة أمام نظيره ليون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2024/2025.

جاءت ثنائية ليون عن طريق اللاعب نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 22، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب نيكولاس بالويس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في مباراة نانت أمام ليون، حيث بدا غاضبًا فور نزوله، خاصة وأن المدير الفني لا يعتمد عليه أساسيًا بعدما طلب الرحيل للدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وارتفع رصيد ليون للنقطة العاشرة في المركز السابع، بينما يتجمد رصيد نانت عند النقطة 9 في المركز التاسع.

وكان نانت قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: اميان، نيكولا بالوا، ناثان زيز، كوزا.

وسط الملعب: شيريفيلا، دوجلاس أوجستو، جان جبامين.

خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، توماس.