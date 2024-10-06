وكيل إفريقية النواب: انتصارات أكتوبر ملحمة وطنية أعادت لمصر والعرب العزة والكرامة

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن انتصارات أكتوبر المجيدة تعد ملحمة وطنية وقف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحد اعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية خاصة بعدما واجهت مصر حروبا داخلية وخارجية على كافة الأصعدة معتبراً أن حرص الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على التكريم المستمر لابطال أكتوبر دليل قاطع على أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها وتضحياتهم العديدة على مر التاريخ.

وطالب الدكتور محمد سليم فى تصريحات له جموع الشعب المصري بضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية لاستمرار الإنجازات التي حدثت على الأراضي المصرية، واستكمال ما بدأ من إنجازات منذ 30 يونيو، وضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها أهل الشر والتي تهدف لتخريب الوطن موجهاً تحية قلبية لكل صقور وابطال القوات المسلحة المصرية الباسلة على تضحياتهم الكبيرة التى يقدمونها دوماً لمصر وشعبها العظيم

كما وجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير لعائلات وعواقل وجماهير سيناء على دعمهم ومساندتهم باستمرار للدولة المصرية وللقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية للحفاظ على أرض سيناء المقدسة مشيداً بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة على تنفيذ العديد من المشروعات القومية داخل سيناء لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل سيناء





