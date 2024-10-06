يوفنتوس يواجه كالياري بحثا عن مطاردة نابولي وميلان على صدارة الدوري الإيطالي

يخوض فريق يوفنتوس مواجهة صعبة ظهر اليوم الأحد أمام نظيره كالياري ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم.

ويبحث فريق يوفنتوس بقيادة تياجو موتا المدير الفني عن الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري ومطاردة نابولي وميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

حيث يخوض فريق يوفنتوس مباراته أمام كالياري وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مثلها .

بينما يدخل فريق كالياري مباراته أمام يوفنتوس اليوم وهو في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط .وهو ما يجعل المباراة صعبة في ظل رغبة كالياري في تحسين النتائج والخروج من قاع جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي، عبر قناة AD SPORTS Premium 1. بتعليق حازم عبدالسلام.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يخوض فريق يوفنتوس مباراته أمام كالياري باتلدوري الإيطالي اليوم الأحد بتشكيل يضم كل من:

بيرين في حراسة المرمى.

كامبياسو و كالولو و جاتي و سافونا في خط الدفاع.

لوكاتيلي و يلديز وكوبمينيريزفي خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي: مكيني و كونسيساو و فلافهوفيتش.

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