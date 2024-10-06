جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف البطولات والدوريات، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، في مقدمتها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

وترصد بوابة الوفد مواعيد أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات والبطولات حول العالم على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي:

تقام اليوم الأحد 3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد

يستضيف فريق أستون فيلا نظيره فريق مانشستر يونايتد على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة مانشستر يونايتد واستوزن فيلا على قنا. beIN Sports HD 1.

شيلسي ضد نوتينجهام فورست

كما يستضيف فريق تشيلسي نظيره نوتينجهام فورست على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة تشيلسي ونوتينجهام حصريا على قناة beIN Sports HD 2.

برايتون ضد توتنهام

تختم مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون ضد توتنهام، التي ستقام على ملعب فالمر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة برايتون وتوتنهام حصريًا على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

كما تشهد منافسات الدوري الإسباني اليوم الأحد 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة على النحو التالي:

جيرونا ضد أتلتيك بيلباو

يلتقي فريق جيرونا نظيره فريق أتلتيك بيلباو على ستاد مونتيليفي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة حيرونا وأتلتيك بيلباو حصريًا على قناة 3 beIN SPORTS.

ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب مينديزوروزا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت ابو ظبي، وتذاع مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس حصريًا على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية ضد ريال بيتيس

يستضيف فريق إشبيلية نظيره ريال بيتيس على ملعب ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، اتلثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وتذاع مباراة إشبيلية وريال بيتيس حصريًا على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد يحل ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييدد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، على ملعب أنويتا، وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد مع ريال سوسييداد حصريًا على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي:

تقام اليوم الأحد 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي على النحو التالي:

ليون ضد نانت في تمام الساعة 4 عصرًا، وتذاع مباراة ليون ونانت على قناة beIN Sports HD 4

استاد ريمس ضد مونبلييه في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 5

استاد بريست ضد لوهافر في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 4

ستراسبورج ضد لانس في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 5

نيس ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الألماني:

تشهد مسابقة الدوري الألماني اليوم الأحد 3 مواجهات ضمن الجولة السادسة على النحو التالي:

هايدنهايم ضد لايبزيج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا على اينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت حصريًا على قناة beIN Sports HD 4

شتوتجارت ضد هوفنهايم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الإيطالي:

تقام اليوم الأحد 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي على النحو التالي:

يوفنتوس ضد كالياري

يواجه فريق يوفنتوس نظيره كالياري في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة يوفنتوس وكالياري حصريًا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا ضد بارما في تمام الساعة الرابعة عصرًا وتذاع على قناة AD Sports 2 HD

لاتسيو ضد إمبولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا وتذاع على قناة AD Sports 1 HD

مونزا ضد روما في تمام الساعة السادسة مساءً وتذاع على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا ضد ميلان

تختم مواجهات اليوم بالدوري الإيطالي بمواجهة نارية تجمع بين فيورنتينا وميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة إلاربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة ميلان وفيورنتينا حصريًا على قناة AD Sports 1 HD