السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نادي يوفنتوس يجدد اهتمامه بضم فيران توريس

توريس
توريس

عاد فيران توريس، مهاجم برشلونة، إلى دائرة اهتمامات يوفنتوس، أحد أندية القمة في الدوري الإيطالي، الذي يسعى لضمه في المستقبل القريب.

txt

تشكيل يوفنتوس أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

txt

لايبزيج يتحدى يوفنتوس في دوري الأبطال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التقارير تشير إلى عودة اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع توريس، بعدما حاول النادي الإيطالي ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يبحث تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، عن جناح يتمتع بجودة عالية لتعزيز هجوم الفريق بقيادة دوشان فلاهوفيتش.

رغم ذلك، استبعدت الصحيفة الكتالونية إمكانية انتقال توريس إلى يوفنتوس، حيث يرغب اللاعب الإسباني في إثبات نفسه وتحقيق النجاح مع برشلونة.

txt

أتلتيكو مدريد يطرد شخصين تورطا في أعمال شغب الديربي

وخلال هذا الموسم، شارك توريس في 9 مباريات (7 منها في الدوري الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا)، مسجلًا هدفًا وصانعًا لهدفين.

في حال فشل يوفنتوس في ضم توريس، سيتجه النادي إلى خيارات بديلة، تشمل لوكا يوفيتش مهاجم ميلان، وأرناود كاليمويندو لاعب رين.

 

مواد متعلقة

تشكيل يوفنتوس أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجريدة الورقية