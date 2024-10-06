رئيس جامعة القاهرة يشهد تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، حفل التكريم الذي نظمه نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الأعضاء بمقر النادي المطل على نهر النيل بمنطقة المنيل.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الذي جاء مواكبا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي برهنت على أن النجاح والتفوق يتحقق بالعزيمة والاصرار وحسن الاستعداد.

جامعة القاهرة يشكر أعضاء هيئة التدريس

ووجه رئيس جامعة القاهرة التحية والتقدير لأعضاء هيئة التدريس الذين شملوا بعطائهم غير المحدود أبناءهم حتى بلغوا مراتب التفوق العلمي، مشيرًا إلى أنها رسالة تثمنها إدارة الجامعة لهم ولا تقل أهمية عما يقدمونه من عطاء في العمل بالجامعة.

ووجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي على الجهد الواضح في تطوير النادي والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وشهد الاحتفال د. أسامة المليجى رئيس مجلس إدارة النادى، و د. أحمد عبده الشريف نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. أحمد سمير سكرتير عام النادى، ود. محمود السيد أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وأشار الدكتور أسامة المليجي، إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط بين أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، مؤكداً أن النادي يواصل دعمه لأبناء الأعضاء المتفوقين ويحرص على تكريمهم سنوياً.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد سمير أن النادي يحرص دائماً على توفير بيئة داعمة للأسر ولأبنائهم المتميزين من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف المجالات.

وفي ختام الحفل، قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلاب المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس في مختلف المراحل التعليمية، تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح والتفوق، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع المكرمين وأولياء أمورهم.

يذكر أن نادي أعضاء هيئة التدريس يحرص على إقامة هذه الاحتفالية كل عام، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز التفوق ودعم الروابط الأسرية بين أعضاء هيئة التدريس.