حاولوا بيعها بعد سرقتها.. اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالبساتين

أصدرت نيابة البساتين الجزئية، قرارًا بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة من الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تضمنت اعترافات المتهمين أمام النيابة، أنهما قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة، وأنهما استخدما أسلوب تسلق المواسير، وسرقا 5 أجهزة لاب توب و6 هواتف محمول من أحد الشركات، وأضافا أنهما لم يتمكنا من التصرف في المسروقات بالبيع نظرا للقبض عليهم قبلها.

كان قد ورد إخطار إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بنجاح وحدة مباحث البساتين في القبض على عنصرين جنائيين لاتهامهما بسرقة مجموعة من الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى الشركات.