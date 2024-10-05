حبس مسجل خطر لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية

قررت النيابة العامة حبس مسجل خطر ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشة، والعثور على مليون و٢٠٠ ألف قطعة ألعاب نارية.

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل لإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل- "له معلومات جنائية" مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية – 12 كيلوجراما من المواد الخام – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق اخر فقد حققت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، العديد من النجاحات، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها ضبط 3 قضايا في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية، و3048 مخالفة مرورية متنوعة، و49 قضية في مجال الأمن.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 278 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل) وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.