سرق متعلقات العيادة.. حبس لص المقطم على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة المقطم والخليفة الكلية، قرارًا بحبس عاطل متهم بسرقة عيادة طبية، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامه بارتكاب واقعة سرقة 3 شاشات تليفزيون – 3 ريسفيرات من داخل إحدى العيادات الطبية بدائرة القسم، وبحوزته بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى – أسورة ألماظ.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" وأن المضبوطات بحوزته من واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.