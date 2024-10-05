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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سرق متعلقات العيادة.. حبس لص المقطم على ذمة التحقيقات

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة المقطم والخليفة الكلية، قرارًا بحبس عاطل متهم بسرقة عيادة طبية، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

 

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وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم  لقيامه بارتكاب واقعة سرقة 3 شاشات تليفزيون – 3 ريسفيرات  من داخل إحدى العيادات الطبية بدائرة القسم، وبحوزته بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى – أسورة ألماظ.

 

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" وأن المضبوطات بحوزته من واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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