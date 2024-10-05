الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الهلال بهدف جابرييل فيجا

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول متقدمًا على الهلال بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي.

جاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 12 من الشوط الأول عن طريق النجم جابري فيجا، ليمنح الراقي التقدم مبكرا في المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق تمكن الهلال من إدراك هدف التعادل عن طريق رأسيه ميتروفيتش، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفار ويقرر إلغاء الهدف بسبب وجود حالة التسلل على كانسيلو.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الصانبي

الدفاع: علي مجرشي – ديميرال – إيبانيز – بالعبيد

الوسط: كيسيه – الأسمري – فيجا

الهجوم: البريكان – محرز – توني

بينما دخل الهلال المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي — البليهي — كوليبالي — الشهراني

الوسط الدفاعي: سافيتش — نيفيز

الوسط الهجومي: سالم — مالكوم— كانسيلو

الهجوم: ميتروفيتش

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال:

مباراة الأهلي والهلال منقولة الآن عبر قنوات SSCالرياضية، وتحديدًا على قناة SSC HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.