السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يتقدم على الهلال بهدف مبكر في الكلاسيكو السعودي

غابري فيجا لاعب الأهلي
غابري فيجا لاعب الأهلي

تقدم الأهلي على الهلال بهدف مبكر في مباراة الكلاسيكو السعودي الجارية بينهما الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي.

جاء الهدف في الدقيقة 12 من الشوط الأول عن طريق النجم غابرييل فيغا، ليمنح الراقي التقدم مبكرا في المباراة.

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تشكيلة الأهلي أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الصانبي

الدفاع: علي مجرشي – ديميرال – إيبانيز – بالعبيد

الوسط: كيسيه – الأسمري – فيجا

الهجوم: البريكان – محرز – توني

بينما دخل الهلال المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي — البليهي — كوليبالي — الشهراني

الوسط الدفاعي: سافيتش — نيفيز

الوسط الهجومي: سالم — مالكوم— كانسيلو

الهجوم: ميتروفيتش

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال:

مباراة الأهلي والهلال منقولة حصريًا عبر قنوات SSC الرياضية، وتحديدًا على قناة SSC  HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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