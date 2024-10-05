اَرسنال يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال الفوز على نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

استطاع كاميرون أرتشر افتتاح التسجيل في المباراة لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، بعدما انتهى النصف الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بينما جاء الرد سريعًا من قبل كاي هافيرتز، بعدما سجل هدف تعادل آرسنال بعد تمريرة من بوكايو ساكا في الدقيقة 58.

وقرر مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا الدفع بثلاثة لاعبين دفعة واحدة وهم: جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد وميكيل مورينو بدلاً من رحيم ستيرلينج وجابريل جيسوس وجورجينيو في الدقيقة 60.

بينما نجح البديل مارتينيلي من تسجيل في تسجيل الهدف الثاني لـ آرسنال، بعد تمريرة مميزة من قبل بوكايو ساكا، فيما جاء الهدف الثالث من خلال الأخير في الدقيقة 88 من اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد اَرسنال للنقطة 17 في المركز الثالث بجدول الترتيب، خلف مانشستر سيتي الذي يملك 17 نقطة أيضًا في المركز الثاني.