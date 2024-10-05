قائمة برشلونة أمام ألافيس في الليجا

كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قائمة مباراة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة برشلونة وألافيس، غدًا الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتي يشهدها ملعب "مينديزوروتزا".

ويتواجد بقائمة البارسا لمواجهة ألافيس عدد من اللاعبين الشباب، بعد الغيابات العديدة التي شهدها البلوجرانا خلال الفترة الماضية.

قائمة برشلونة أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، أسترالاجا، آرون ياكوبوشفيلي.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، بابلو توري، جول كوندي، جيرارد مارتين، سيرجيو دومينجيز.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، باو فيكتور، إريك جارسيا، هيكتور فورت.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينها، لامين يامال.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليجا"، برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ألافيس بالمركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.