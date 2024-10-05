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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب ليفربول يعلق على تصدر الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي

سلوت
سلوت

علق اَرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

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واستطاع ليفربول تحقيق الفوز على كريسال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر البريميرليج للموسم الجاري 2024/2025.

وتحدث آرني سلوت في تصريحات لشبكة "TNT Sports" عن تصدر ليفربول لجدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي، حيث قال: "بالنسبة لي، إنه أمر خاص في الأغلب".

وتابع: "بالطبع، سيذهب اللاعبون إلى منتخباتهم الوطنية ويفكرون في ذلك، ولكن بالنسبة لي إذا خسرت فإن ذلك يعني أنني سأظل حزينًا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، أعتقد أن زوجتي ستكون سعيدة لأنها ستحظى بشخص سعيد في المنزل".

وأكمل: "بالتأكيد، راضٍ حقًا عن كيفية بدء الموسم، إنها بداية جيدة ليس فقط من حيث النتائج، ولكنني أحببت أداءنا اليوم".

وأضاف: "كانت هناك فترة من المباراة تلقينا بها ركلات حرة وكانت تلك فترة صعبة، وفي آخر 10 دقائق احتفظنا بالكرة بشكل جيد للغاية".

الجدير بالذكر أن ليفربول نجح في الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 18 بـ 3 نقاط.

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