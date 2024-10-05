منصور عامل بناء "كفيف" بالقليوبية.. الإعاقة مش في البدن وهتجوز بعد شهرين

قصة ملهمة يتحاكى بها أبناء محافظة القليوبية حول الشاب منصور عبد الله الذى عاش حياة صعبة منذ ولادته والتى فقد معها امه التى رحلت الى ربها فور نزوله للحياة وبصره الذى عاش بدونه ووالده الذى تخلى عنه وتزوح من سيدة اخرى ليربيه جده لوالده والذى قرر ان يتولى رعايته حتى بلغ الثانية والعشرين من عمره .

يقول منصور عبد الله منصور ابن محافظة القليوبية انه يبلغ من العمر٢٢ عاما وفاقد البصر منذ ولادته وانه قرر ان يعمل بيحصل على قوت يوم ويساعد جده في الحياة وخاصة مع كبر سنه والذى وصل الى ٧٥ عاما ليلتقي بالأسطى جودة الملقب بعميد بنائين القليوبية ليعلمه اساسيات صنعة البناء منذ ١٠ سنوات ويصبح عامل بناء ماهر ومميز بين أبناء منطقته .

واضاف انه رغم ظروفه وانه كفيف ألا انهم يطلبونه بالأسم واصبح محل احترام وتقدير بين طائفة البنائين وبين أبناء محافظته

وعقب بقوله : توفت والدتى أثناء والدتى وتزوح والد وتركنى ولكن لم يتركن جدى بارك الله له في صحته وتولى تربيتى وهو يبلغ الآن ٧٥ عاما وانه يرعاه حاليا رغم كبر سنه .

مضيفا بقوله : ان الاعاقة ليست في البدن ولكنها في التفكير وانه رغم فقدان بصره احبته فتاة و التى وافقت على الارتباط به وانه يوم خطوبته بها اعدادها هاتف صغير بزراير وفي اول مكالمة بينهما قالت له أنا رضيت بيك علشان أنت مكافح وهخدمك لحد اخر يوم في عمرى

وعقب بقوله أنا نفسي أعمل عملية وأرى النور ولو بشكل بسيط واتمنى ان اجد استجابة من وزير الصحة ومن محافظ القليوبية واتمنى الحصل على مصدر دخل يعيننى على حياتى المقبلة وخاصة اننى مقبل على الزواج بعد شهرين ممن احبتنى واحببتها دون ان اراها والتى قررت ان تعيش معى رغم اننى كفيف ولا ارى والتى اخترتها لتكون هى عينى التى ارى بها وعكازى وسندى في الحياة واتمنى اجراء عملية جراحية ليعود لى بصرى ولو بشكل بسيط وان أحصل على فرصة عمل تساعدنى وتساعد شريكتى المبصرة في الحياة

عامل بناء كفيف

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