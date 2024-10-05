وزير الرياضة يزور أسرة محمد صلاح بمنزله

وزير الرياضة ومحافظ الغربية يتفقدان مركز شباب محمد صلاح بقرية "نجريج "

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على تفقد مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس النجم العالمي المصري محمد صلاح.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب محمد صلاح قد تم تجهيزه بجميع الإمكانيات حيث يعد واحدًا من أكبر مراكز الشباب وسيتضمن ملعب قانوني لكرة القدم بالمدرجات وذلك لمساعدة المواهب التي تتطلع وتأمل في تكرار تجربة لاعبنا العالمي محمد صلاح والتي تعد التجربة الأبرز في الرياضة المصرية على المستوى العالمي؛ إذ يعتبر نموذج كبير للشباب المصري.

موضحاً "صبحي" أن هذا المركز قد قارب على الانتهاء وافتتاحه في أقرب وقت حيث تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من إجمالي الأعمال.

صبحي: تم تجهيز المركز بجميع الإمكانيات لمساعدة المواهب التي تطمح في تكرار تجربة لاعبنا العالمي محمد صلاح



وأشار صبحي أن المركز يمتلك بالفعل فريق خماسي لكرة القدم مبشر تم تكوينه في فترة وجيزة ولكنه استطاع الحصول على الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري لكرة القدم الخماسية وهو ما يعد مؤشرا جيدا على امتلاك المركز بالفعل مواهب رياضية كروية تبشر بمستقبل جيد وهو ما يصب في مصلحة الكرة المصرية.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بضم المحافظه نموذج مضيء ومشرف، كالعالمي محمد صلاح يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، ومتمنيًا أن يخرج المركز جيلا من الأبطال يرفعون اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية كما فعل محمد صلاح.

النجم العالمي المصري محمد صلاح



وأضاف المحافظ أن محمد صلاح نموذج مشرف لكل شباب مصر وأن ما وصل إليه محمد صلاح ليس من فراغ بل نتيجة جهد وتعب سنوات كاملة من أجل الوصول إلى هذه المرتبة العالمية حتى أصبح معشوق الجماهير الإنجليزية بشكل عام وجماهير ليفربول بشكل خاص وأصبح عشاقه فى كل أنحاء العالم لما يقدمه من مستويات فنية وبدنية عالية.

وتشمل الأعمال المنفذة بالمركز على ملعب قانوني نجيل صناعى على مساحة 6000م ومدرجات بأسفلها غرف خلع ملابس بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري بالإضافة إلى إنشاء سور حول المركز.

وعلى هامش الجولة التفقدية قام وزير الرياضة ومحافظ الغربية بزيارة لمنزل الحاج صلاح والد وأخيه نجم وكابتن منتخب مصر محمد صلاح وكان باستقبالهم خال اللاعب عبد العزيز البابلي ورئيس مجلس إدارة مركز شباب نجريج.