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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إصابة قوية لنجم الشباب السعودي

الشباب السعودي
الشباب السعودي

تعرض ماجد عبدالله، لاعب فريق الشباب، لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه أمام ضمك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مما أدى إلى إيقاف المباراة في وقت متأخر.

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وقع الحادث في الدقيقة 90+11 بعد اصطدام قوي بالرأس بين ماجد عبدالله ومدافع فريق ضمك، ليسقط لاعب الشباب فاقدًا للوعي على أرض الملعب. تدخل الجهاز الطبي على الفور لإسعاف اللاعب، بينما تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله خارج الملعب بسرعة.

ورغم هذا الحادث المؤسف، تمكن فريق ضمك من تحقيق الفوز على الشباب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تبقى حالة ماجد عبدالله تحت المتابعة، وسط ترقب الجماهير للاطمئنان على سلامته بعد هذه الإصابة الخطيرة.

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