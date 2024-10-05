تفاصيل مبادرة "بداية لبناء الإنسان" لتقديم خدمات في كل المجالات (شاهد)

كشف أحمد سعد، صحفي متخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، موضحا أنها تستهدف الإنسان المصري في مختلف المراحل العمرية.

المبادرة تستهدف العنصر البشري

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تستهدف العنصر البشري وبناءه بشكل كبير وتعتمد على تقديم الخدمات الطبية والثقافية والاجتماعية.

التنمية البشرية

وأكد أن المبادرة تسعى لبناء جيل جيد خالي من الأمراض ومثقف وواعي، وكل هذا يأتي في إطار التنمية البشرية، والمبادرة تشمل كل المحافظات المصرية.

واختتم أن المبادرة تستمر لمدة 100 يوم في المرحلة الأولى ومن ثم إجراء تقييم شامل لها، وبعد ذلك يتم استئناف المبادرة بناء على هذا التقييم من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.