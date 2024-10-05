السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

تفاصيل مبادرة "بداية لبناء الإنسان" لتقديم خدمات في كل المجالات (شاهد)

مبادرة بداية لبناء
مبادرة بداية لبناء الإنسان

كشف أحمد سعد، صحفي متخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، موضحا أنها تستهدف الإنسان المصري في مختلف المراحل العمرية.

txt

بدء أنشطة مبادرة "بناء الإنسان" بقرية دندرة غرب قنا

txt

14 مديرية تقدم خدماتها بجنوب قنا ضمن مبادرة "بناء الإنسان"

المبادرة تستهدف العنصر البشري 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تستهدف العنصر البشري وبناءه بشكل كبير وتعتمد على تقديم الخدمات الطبية والثقافية والاجتماعية.

التنمية البشرية

وأكد أن المبادرة تسعى لبناء جيل جيد خالي من الأمراض ومثقف وواعي، وكل هذا يأتي في إطار التنمية البشرية، والمبادرة تشمل كل المحافظات المصرية.
واختتم أن المبادرة تستمر لمدة 100 يوم في المرحلة الأولى ومن ثم إجراء تقييم شامل لها، وبعد ذلك يتم استئناف المبادرة بناء على هذا التقييم من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواد متعلقة

النائبة هالة أبو السعد تطالب بضرورة التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة

طلب إحاطة بشأن خلل إجراءات برامج الحماية الاجتماعية

طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة إعلانات بيع الأراضي عبر الإنترنت

دبلوماسي روسي: موسكو سترد بالمثل حال تحرك أمريكا لاستئناف التجارب النووية
الجريدة الورقية