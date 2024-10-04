بدء أنشطة مبادرة "بناء الإنسان" بقرية دندرة غرب قنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه دندرة غرب مدينة قنا.

وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية.

قرية دندرة:

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3996 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 30 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 130 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 220 مواطن، ونظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهيه الصغر استعراض الخدمات المالية والغير مالية واستفاد منه 345 مواطن .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 60 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 150 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1300 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 400 مواطن ، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 7050 مواطن. كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 160 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 450 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد463مواطن . كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 380 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 150 مواطن.

ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 230 سيدة، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 200 مواطن