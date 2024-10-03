14 مديرية تقدم خدماتها بجنوب قنا ضمن مبادرة "بناء الإنسان"

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، جهود الأجهزة المعنية والمديريات بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه الحراجية التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.

نشاط المديريات

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3897 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 90 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 365 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 140 مواطن، ونظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهيه الصغر استعراض الخدمات المالية والغير مالية واستفاد منه 240 مواطن .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 37 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 35 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 400 مواطن ، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 8600 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 67 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 119 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 235 مواطن

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد260مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 257 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 200 مواطن، ونظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 60 طالب .